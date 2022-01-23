Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України

Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України

Президент США Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки агресивні дії Росії щодо України. Про це повідомила пресслужба посольства США у Києві.

«Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії», – ідеться в повідомленні.

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2022

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України.

При цьому він зауважив, що у випадку «невеликого вторгнення» обсяг санкцій необхідно буде узгодити. Речниця Ради нацбезпеки адміністрації Байдена Емілі Хорн пояснила опісля, що під «невеликим вторгненням» президент мав на увазі можливі кібератаки та інші не- або напіввійськові дії Росії.

Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову.

Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

До слова, Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.