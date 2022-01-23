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    Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України

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    Байден провів нараду щодо реакції на дії Путіна - Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України
    Байден провів нараду щодо реакції на дії Путіна
    фото: The White House

    Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України

    Президент США Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки агресивні дії Росії щодо України. Про це повідомила пресслужба посольства США у Києві.

    «Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії», – ідеться в повідомленні.

    Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України.

    При цьому він зауважив, що у випадку «невеликого вторгнення» обсяг санкцій необхідно буде узгодити. Речниця Ради нацбезпеки адміністрації Байдена Емілі Хорн пояснила опісля, що під «невеликим вторгненням» президент мав на увазі можливі кібератаки та інші не- або напіввійськові дії Росії.

    Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову.

    Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    До слова, Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

    Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

    На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін президент
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    Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України