Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України

Президент США Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки агресивні дії Росії щодо України. Про це повідомила пресслужба посольства США у Києві.

«Сьогодні президент Байден обговорив невпинні агресивні дії Росії щодо України зі своєю командою з національної безпеки. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії», – ідеться в повідомленні.

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q