На Банковій відреагували на дані про переворот

Подоляк наголосив, що раніше Росія вже підтримувала «другорядних фігур» на керівних посадах в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу

До інформації про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійський уряд на чолі з екс-нардепом Євгеном Мураєвим слід серйозно поставитися, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters.

Подоляк розповів агентству, що серед українців є сумніви, чи не був би Мураєв «надто смішною фігурою», обраною Кремлем для того, щоб очолити Україну.

Водночас, Подоляк наголосив, що раніше Росія вже підтримувала «другорядних фігур» на керівних посадах в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Тому «потрібно якнайсерйозніше поставитися до цієї інформації», – сказав радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві». «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.