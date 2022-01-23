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    На Банковій відреагували на дані про переворот

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    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував дані про переворот - На Банковій відреагували на дані про переворот
    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував дані про переворот
    фото: glavcom.ua

    Подоляк наголосив, що раніше Росія вже підтримувала «другорядних фігур» на керівних посадах в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу

    До інформації про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійський уряд на чолі з екс-нардепом Євгеном Мураєвим слід серйозно поставитися, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters.

    Подоляк розповів агентству, що серед українців є сумніви, чи не був би Мураєв «надто смішною фігурою», обраною Кремлем для того, щоб очолити Україну.

    Водночас, Подоляк наголосив, що раніше Росія вже підтримувала «другорядних фігур» на керівних посадах в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

    Тому «потрібно якнайсерйозніше поставитися до цієї інформації», – сказав радник глави Офісу президента.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії заявило в заяві в суботу, що у нього є інформація про те, що російський уряд планує «посадити проросійського лідера в Києві». «Колишній народний депутат України Євген Мураєв розглядається в якості потенційного кандидата», – повідомило британське міністерство закордонних справ.

    «У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд має намір посадити проросійського лідера в Києві, водночас роздумуючи над тим, чи вторгнутися в Україну та окупувати її. Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як можливий кандидат», – йдеться у заяві британського відомства.

    До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

    Додамо, що у квітні було відомо, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

    Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

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    Теги: Росія Донбас партії переворот Євген Мураєв радник Михайло Подоляк
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    На Банковій відреагували на дані про переворот