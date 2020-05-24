Президентством Макрона незадоволені 60% французів, – опитування



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Разом з тим, 39% опитаних французів висловили задоволення діяльністю Макрона

На тлі падіння рейтингу президента, у Франції зростає популярність прем’єр-міністра Едуарда Філіпа

У Франції 60% громадян незадоволені діяльністю президента Еммануеля Макрона.

Про це засвідчили результати соціологічного опитування центру Ifop для видання Le Journal du dimanche.

За оприлюдненою соціологією, 60% французів незадоволені діяльністю президента Макрона. Травневе опитування засвідчило падіння рейтингу президента 3% у порівнянні з квітнем. При цьому, 31% опитаних засвідчили, що «переважно незадоволені» главою держави, а 29% – «дуже незадоволені».

Разом з тим, 39% опитаних французів висловили задоволення діяльністю Макрона (34% – «переважно задоволені та 5% – «дуже задоволені»). У квітні політику Макрона підтримувало 42% громадян.

На тлі падіння рейтингу президента, у Франції зростає популярність прем’єр-міністра Едуарда Філіпа. У травні його діяльність підтримують 46% громадян, у порівнянні із 38% – у квітні. Водночас, 52% французів незадоволені політикою прем’єра.

Опитування проведено 14-23 травня методом телефонного інтерв’ю. У дослідженні взяли участь 1 918 респондентів, віком старше 18 років. Похибка складає 1-2,2%.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 транвя – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

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