Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України

Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.

Про це повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

Це вже 18-й спецрейс із Франції.

«Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців», – сказав Собко.

Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України.

Нагадаємо, наприкінці березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

8 травня в Україну з Німеччини повернулися 170 моряків, які застрягли на крізному лайнері. 10 травня в Україну повернулися понад 560 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

Копіювати код для вставки

Як повідомлялось, станом на ранок 21 травня в Україні підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6 227 людей одужали, 579 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків.