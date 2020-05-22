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    Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

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    Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців - Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців
    Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

    Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України

    Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.

    Про це повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

    Це вже 18-й спецрейс із Франції.

    «Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців», – сказав Собко.

    Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України.

    Нагадаємо, наприкінці березня уже 109 448 громадян України повернулися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

    8 травня в Україну з Німеччини повернулися 170 моряків, які застрягли на крізному лайнері. 10 травня в Україну повернулися понад 560 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Як повідомлялось, станом на ранок 21 травня в Україні підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6 227 людей одужали, 579 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків.

    Франція українці коронавірус
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