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    У світі

    Прем’єр Ізраїлю постане перед судом за звинуваченням у корупції

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    <p>По одній зі справ він звинувачується у спробі допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети в обмін на позитивне висвітлення</p> - Прем’єр Ізраїлю постане перед судом за звинуваченням у корупції

    По одній зі справ він звинувачується у спробі допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети в обмін на позитивне висвітлення

    Нетаньяху назвав звинувачення проти нього «полюванням на відьом» політичними опонентами

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу постане перед судом за звинуваченням у корупції, шахрайстві та зловживання довірою на своїй посаді.

    Про це повідомляє BBC.

    Сам прем’єр пред’явлені йому звинувачення заперечує і стверджує, що не піде у відставку, незважаючи на масові заклики супротивників.

    Також Нетаньягу назвав звинувачення проти нього «полюванням на відьом» політичними опонентами, і пообіцяв очистити своє ім’я.

    Зокрема, йому було пред’явлено звинувачення у трьох справах, відомих як «1000», «2000» і «4000»:

    • Справа 1000 – шахрайство та зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків – головним чином цигарок і пляшок шампанського – від впливових бізнесменів в обмін на послуги;
    • Справа 2000 – шахрайство та зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в спробі допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення;
    • Справа 4000 – хабарництво, шахрайство та зловживання довірою: будучи прем’єр-міністром і міністром зв’язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Шаула Єловіча, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входить у групу Bezeq.

    Слід зауважити, що це відбувається через тиждень після того, як він був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.

    Очікується, що Нетаньягу візьме участь у першому засіданні суду, яке проводиться в окружному суді Єрусалима.

    Нагадаємо,у йшло до четвертих дострокових виборів. Однак наприкінці квітня лідер партії »Лікуд» Нетаньягу і лідер партії» Кахоль-Лаван» Ганц домовилися про створення уряду національної єдності.

    Цього тижня Нетаньягу офіційно повідомив президента Ізраїлю Реувена Рівліна і спікера Кнесету, що йому вдалося сформувати уряд.

    У травні Вищий суд справедливості Ізраїлю дозволив чинному прем’єру Беньяміну Нетаньягу формувати уряд.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі затвердили новий уряд з двома прем’єрами.

    суд шахрайство Ізраїль Беньямін Нетаньягу
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