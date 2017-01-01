Прихильники об’єднання Молдови та Румунії провели марш у Кишиневі

Учасники маршу пройшлися центральними вулицями Кишинева

Марш прибічників об'єднання Молдови з Румунією пройшов у суботу, 2 грудня, центральними вулицями молдавської столиці. Як повідомляє «Укрінформ», під проливним дощем уніоністи пройшли центральними вулицями Кишинева, а завершився захід мітингом у Європейському сквері перед входом до центрального парку столиці. «Наша мета



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Фото: Укрінформ Учасники акції

Учасники маршу пройшлися центральними вулицями Кишинева

Марш прибічників об'єднання Молдови з Румунією пройшов у суботу, 2 грудня, центральними вулицями молдавської столиці.

Як повідомляє «Укрінформ», під проливним дощем уніоністи пройшли центральними вулицями Кишинева, а завершився захід мітингом у Європейському сквері перед входом до центрального парку столиці.

«Наша мета полягає у тому, щоб інформувати громадян Молдови про значущість прийнятого в 1918 році рішення про входження Бесарабії до складу Румунії», - заявив один із лідерів уніоністського руху «Дія – 2012» Джеордже Сіміон.

Уніоністи (так у Молдові та Румунії називають прибічників об'єднання) пройшли маршем від пам'ятника молдавському господарю Штефану Великому, встановленому в центральному парку Кишинева, до Академії мистецтв, де у 1918 році розміщувалася Державна Рада (Сфатул Церій), яка прийняла одностайне рішення про приєднання Бесарабії (територія Молдови між Прутом і Дністром) до Румунії.

Марш був організований кількома громадськими організаціями Молдови, що виступають за об'єднання країни з Румунією.

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