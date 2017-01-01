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    Прихильники об’єднання Молдови та Румунії провели марш у Кишиневі

    Учасники маршу пройшлися центральними вулицями Кишинева
    Марш прибічників об'єднання Молдови з Румунією пройшов у суботу, 2 грудня,  центральними вулицями молдавської столиці. Як повідомляє «Укрінформ», під проливним дощем уніоністи пройшли центральними вулицями Кишинева, а завершився захід мітингом у Європейському сквері перед входом до центрального парку столиці. «Наша мета
    • Вчора, 23:37
    • Розсилка
    Учасники акції
    Фото: Укрінформ
    Учасники акції

    Учасники маршу пройшлися центральними вулицями Кишинева

    Марш прибічників об'єднання Молдови з Румунією пройшов у суботу, 2 грудня,  центральними вулицями молдавської столиці.

    Як повідомляє «Укрінформ», під проливним дощем уніоністи пройшли центральними вулицями Кишинева, а завершився захід мітингом у Європейському сквері перед входом до центрального парку столиці.

    «Наша мета полягає у тому, щоб інформувати громадян Молдови про значущість прийнятого в 1918 році рішення про входження Бесарабії до складу Румунії», - заявив один із лідерів уніоністського руху «Дія – 2012» Джеордже Сіміон.

    Уніоністи (так у Молдові та Румунії називають прибічників об'єднання) пройшли маршем від пам'ятника молдавському господарю Штефану Великому, встановленому в центральному парку Кишинева, до Академії мистецтв, де у 1918 році розміщувалася Державна Рада (Сфатул Церій), яка прийняла одностайне рішення про приєднання Бесарабії (територія Молдови між Прутом і Дністром) до Румунії.

    Марш був організований кількома громадськими організаціями Молдови, що виступають за об'єднання країни з Румунією.

    До слова, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії

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