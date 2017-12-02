Прем’єр Іспанії: сепаратистському процесу в Каталонії настав кінець

Маріано Рахой заявив, що «законність було відновлено, і довіра почала відновлюватися»

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo. «Процесу прийшов кінець», – зазначив іспанський прем'єр,



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Іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой

Маріано Рахой заявив, що «законність було відновлено, і довіра почала відновлюватися»

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

«Процесу прийшов кінець», – зазначив іспанський прем'єр, додавши, що 155-я стаття «функціонує нормально».

Маріано Рахой додав, що «законність було відновлено, і довіра почала відновлюватися».

«Каталонія може повернутися на шлях економічного підйому, і пройдуть нормальні, законні вибори з гарантією нейтральності інститутів», – підсумував Рахой.

За останніми опитуваннями лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії.

Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой 12 листопада, вперше приїхав до Барселони після початку кризи в Каталонії.

Як відомо, уряд Іспанії 28 жовтня офіційно взяв під прямий контроль управління Каталонією. Того ж дня екс-глава женералітату Каталонії Пучдемон закликав захищати незалежність мирно.

27 жовтня парламент Каталонії проголосував за резолюцію, яка проголошує незалежність від Іспанії.

Уряд Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори на 21 грудня.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що розпустив каталонський парламент не тому, що хоче позбавити регіон автономії, а лише для того, аби повернутися до нормального стану справ.

В даний час більшість колишніх міністрів відправленого у відставку регіонального уряду Каталонії знаходяться під вартою. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон і чотири міністри втекли в Брюсселі, щоб уникнути арешту. Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона і його чотирьох соратників 3 листопада.

5 листопада,колишній глава каталонської регіональної адміністрації здався бельгійської поліції.

Бельгійський суд відпустив на поруки лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Зазначається, що його та чотирьох міністрів звільнили умовно. Усі вони мають з’явитися в суді впродовж 15 днів. Пучдемону й решті каталонців заборонено залишати Бельгію до рішення суду щодо виконання європейського ордеру на арешт, виданого Іспанією.

Джерело: 112 Україна