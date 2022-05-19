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    Улюбленець українців Патрон похвалився вишиванкою (фото)

    Чотирилапий сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни - Улюбленець українців Патрон похвалився вишиванкою (фото)
    Чотирилапий сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни
    фото: Instagram-сторінка Патрона

    Пес-сапер Патрон показав свою вишиванку й заінтригував роздумами про її меседж

    В той час, як Росія відправляє своїх солдатів на війну в Україну у самісінькому дранті, у нас навіть собаки мають свої вишиванки. Джек-рассел-тер'єр Патрон, який разом із саперами допомагає розміновувати українські землі, показав у Instagram свою вишиту сорочку.

    «Це не просто святкова сорочка. Кожна вишиванка має важливий меседж, який і не прочитаєш, але коли дивишся на нього – все чомусь зрозуміло. Я не вмію читати по візерунках, та сподіваюсь, що моя вишиванка про мир і мужність», – йдеться у дописі до світлин.

    Пес Патрон у вишиванці

    Пес Патрон у вишиванці

    Також Патрон поцікавився в українців, про що їхні вишиванки.

    Підписники хвостатого сапера у захваті від фото. Вони залишають на його сторінці позитивні відгуки:

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    Улюбленець українців Патрон похвалився вишиванкою (фото)
    Улюбленець українців Патрон похвалився вишиванкою (фото)
    Скріншоти з Instagram-сторінки Патрона

    Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю «За віддану службу». Церемонія нагородження відбулась під час брифінгу Зеленського і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав до Києва з візитом. Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо.

    Нагадаємо, що Патрон став героєм милих малюнків. Відомо, що від початку великої війни з Росією собака виявив уже близько 90 мін.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна вишиванка окупація #stoprussia
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    Улюбленець українців Патрон похвалився вишиванкою (фото)