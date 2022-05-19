Улюбленець українців Патрон похвалився вишиванкою (фото)

Пес-сапер Патрон показав свою вишиванку й заінтригував роздумами про її меседж

В той час, як Росія відправляє своїх солдатів на війну в Україну у самісінькому дранті, у нас навіть собаки мають свої вишиванки. Джек-рассел-тер'єр Патрон, який разом із саперами допомагає розміновувати українські землі, показав у Instagram свою вишиту сорочку.

«Це не просто святкова сорочка. Кожна вишиванка має важливий меседж, який і не прочитаєш, але коли дивишся на нього – все чомусь зрозуміло. Я не вмію читати по візерунках, та сподіваюсь, що моя вишиванка про мир і мужність», – йдеться у дописі до світлин.

Пес Патрон у вишиванці

Також Патрон поцікавився в українців, про що їхні вишиванки.

Підписники хвостатого сапера у захваті від фото. Вони залишають на його сторінці позитивні відгуки:

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю «За віддану службу». Церемонія нагородження відбулась під час брифінгу Зеленського і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав до Києва з візитом. Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо.

Нагадаємо, що Патрон став героєм милих малюнків. Відомо, що від початку великої війни з Росією собака виявив уже близько 90 мін.