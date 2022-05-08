  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Британія надасть Україні додаткову військову підтримку на $1,6 млрд

    Джонсон надасть Україні додаткову військову підтримку на $1,6 млрд&nbsp; - Британія надасть Україні додаткову військову підтримку на $1,6 млрд
    Джонсон надасть Україні додаткову військову підтримку на $1,6 млрд 
    фото з відкритих джерел

    Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні за видатками для України

    Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів). Це різко збільшить допомогу ЗСУ, які борються з російським вторгненням. Про це повідомляє Reuters.

    Це найвищий рівень військових витрат Великобританії на конфлікт з моменту розпалу кампаній в Іраку і Афганістані.

    Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні за видатками для України.

    «Жорстокий напад Путіна не тільки викликає незліченні руйнування в Україні – воно також загрожує миру і безпеці у всій Європі», – йдеться в заяві Джонсона.

    Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна напад Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британія надасть Україні додаткову військову підтримку на $1,6 млрд