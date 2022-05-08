Британія надасть Україні додаткову військову підтримку на $1,6 млрд
Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні за видатками для України
Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів). Це різко збільшить допомогу ЗСУ, які борються з російським вторгненням. Про це повідомляє Reuters.
Це найвищий рівень військових витрат Великобританії на конфлікт з моменту розпалу кампаній в Іраку і Афганістані.
Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні за видатками для України.
«Жорстокий напад Путіна не тільки викликає незліченні руйнування в Україні – воно також загрожує миру і безпеці у всій Європі», – йдеться в заяві Джонсона.
Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.