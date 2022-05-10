Британія підвищила мита на деякі товари з РФ та Білорусі

На платину і паладій з Росії та Білорусі збираються ввести обмеження

Також британці заборонять експортувати в Росію хімікати, пластмасу, гуму та обладнання

Британія підвищить тарифи на імпорт платини і паладію з Росії і Білорусі. Нові санкційні заходи мають на меті ще більше ослабити російську військову машину. Про це 9 травня повідомило агентство Reuters.

З повідомлення випливає, що мита на платину і паладій підвищать до $2,1 млрд. Росія є провідним виробником платини і паладію.

Імпортні, тарифи на низку товарів з Росії та Білорусі будуть підвищені на 35%. Також буде заборонений експорт до Росії хімікатів, пластмаси, гуми та різноманітного обладнання на загальну суму $310 млн.

Закон про нові санкції буде прийнятий найближчим часом.

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До слова, яхіавви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.

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