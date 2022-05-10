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    Події в Україні

    Британія підвищила мита на деякі товари з РФ та Білорусі

    &nbsp;На платину і паладій з Росії та Білорусі збираються ввести&nbsp; обмеження - Британія підвищила мита на деякі товари з РФ та Білорусі

     На платину і паладій з Росії та Білорусі збираються ввести  обмеження

    фото з відкритих джерел

    Також британці заборонять експортувати в Росію хімікати, пластмасу, гуму та обладнання

    Британія підвищить тарифи на імпорт платини і паладію з Росії і Білорусі. Нові санкційні заходи мають на меті ще більше ослабити російську військову машину. Про це 9 травня повідомило агентство Reuters.

    З повідомлення випливає, що мита на платину і паладій підвищать до $2,1 млрд. Росія є провідним виробником платини і паладію.

    Імпортні, тарифи на низку товарів з Росії та Білорусі будуть підвищені на 35%. Також буде заборонений експорт до Росії хімікатів, пластмаси, гуми та різноманітного обладнання на загальну суму $310 млн.

    Закон про нові санкції буде прийнятий найближчим часом.

    Нагадаємо, Google почав блокувати акаунти та канали депутатів Держдуми РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Британія підвищила мита на деякі товари з РФ та Білорусі