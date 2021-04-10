Букінгемський палац повідомив дату і місце похорону принца Філіпа

Похорони відбудуться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку

Після служби герцог Единбурзький буде похований у Королівському сховищі каплиці

Похорон герцога Единбурзького відбудеться наступної суботи у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, о 15:00 за тихоокеанським часом.

Про це заявили у Букінгемському палаці, повідомляє BBC.

Похорон розпочнеться національною хвилиною мовчання о 15:00 за тихоокеанським часом.

У день похорону труну принца Філіпа перенесуть на невелику відстань до каплиці Святого Георгія для здійснення прощальної служби.

Тільки 30 людей, які, як очікується, будуть дітьми герцога, онуками та іншою близькою родиною, відвідають церемонію як гості.

Члени королівської родини, включаючи принца Уельського, йтимуть за труною, а королева поїде до каплиці окремо.

Після служби герцог Единбурзький буде похований у Королівському сховищі каплиці.

Представників громадськості попросили не відвідувати жодного похоронного заходу, згідно з настановами британських органів охорони здоров'я.

Як повідомлялося, похорони чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа не будуть державними, а британську громадськість просять не брати участь у поховальних заходах, у зв'язку з чинними карантинними обмеженнями.

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.