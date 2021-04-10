Принца Філіп. Життя занадто коротке, навіть у 99

Честь, Ваша Королівська Високосте! Прощавайте

Життя занадто коротке, навіть у 99. Мріяли вітати принца Філіпа з 100-літтям, а він відійшов. Мабуть, прийшов час. Помер у сні у Віндзорському замку. Королева-дружина була поруч.

Герцог Единбурзький свій похорон спланував декілька років тому. Відмовився від державних почестей і заповів, щоб церемонія була скромною, родинною – у каплиці Св.Георга.

Королева Єлизавета II розпочала восьмиденну жалобу і ніде не з’явиться публічно. Втратила того, з ким прожила 73 роки вірності та любові. Яка красива була пара!

На багатьох офіційних фото його нема, все життя був другом в тіні потужної Королеви. Видатний Чоловік, Батько, Дідо, Символ.

Британці не оплакують його, а дякують за століття відданості. Вірний лицар всього вартісного! Об’єднав 60 країн світу для захисту природи, показав, що партнерство – це порядність, актуалізував ідеї науки, а ТБ і Радіо схиляв до лідерства розуму. І у свої 99 надихав молодих, був джентльменом із добрим гумором

Я запам’ятала його струнким командиром Королівського фрегата, який служив чомусь більшому за військо. Він дуже любив море. Нині кораблі багатьох країн схилили вітрила, бо вітри моря летять за його душею. А у Лондоні люди їдуть до Букінгемського палацу і принц Філіп всім посміхається з рекламних щитів та вітрин. Таксисти вишикували легендарні чорні «кеби» в ряди шани до королівського палацу. Всюди квіти, квіти, квіти... І хоч сумні дні, завтра-післязавтра йому зааплодують за все, заради чого працював і у що вірив.

Моє шанобливе співчуття народу Великої Британії від України.

Честь, Ваша Королівська Високосте! Прощавайте.

Летіть до неба і радійте з Ангелами!., а ми йдемо далі.

Джерело: блог Христини Стебельскої

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