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    Думки вголос

    Принца Філіп. Життя занадто коротке, навіть у 99

    Принц Філіп - Принца Філіп. Життя занадто коротке, навіть у 99
    Принц Філіп
    фото: reuters

    Честь, Ваша Королівська Високосте! Прощавайте

    Життя занадто коротке, навіть у 99. Мріяли вітати принца Філіпа з 100-літтям, а він відійшов. Мабуть, прийшов час. Помер у сні у Віндзорському замку. Королева-дружина була поруч.

    Герцог Единбурзький свій похорон спланував декілька років тому. Відмовився від державних почестей і заповів, щоб церемонія була скромною, родинною – у каплиці Св.Георга.

    Королева Єлизавета II розпочала восьмиденну жалобу і ніде не з’явиться публічно. Втратила того, з ким прожила 73 роки вірності та любові. Яка красива була пара!

    На багатьох офіційних фото його нема, все життя був другом в тіні потужної Королеви. Видатний Чоловік, Батько, Дідо, Символ.

    Британці не оплакують його, а дякують за століття відданості. Вірний лицар всього вартісного! Об’єднав 60 країн світу для захисту природи, показав, що партнерство – це порядність, актуалізував ідеї науки, а ТБ і Радіо схиляв до лідерства розуму. І у свої 99 надихав молодих, був джентльменом із добрим гумором

    Я запам’ятала його струнким командиром Королівського фрегата, який служив чомусь більшому за військо. Він дуже любив море. Нині кораблі багатьох країн схилили вітрила, бо вітри моря летять за його душею. А у Лондоні люди їдуть до Букінгемського палацу і принц Філіп всім посміхається з рекламних щитів та вітрин. Таксисти вишикували легендарні чорні «кеби» в ряди шани до королівського палацу. Всюди квіти, квіти, квіти... І хоч сумні дні, завтра-післязавтра йому зааплодують за все, заради чого працював і у що вірив.

    Моє шанобливе співчуття народу Великої Британії від України.

    Честь, Ваша Королівська Високосте! Прощавайте.

    Летіть до неба і радійте з Ангелами!., а ми йдемо далі.

    Джерело: блог Христини Стебельскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія чоловік
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