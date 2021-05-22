Принц Гаррі розповів, що вживав алкоголь, щоб заглушити біль після смерті матері

Гаррі сказав, що сильно сердився на самого себе через смерть матері

Британський принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Про це Гаррі розказав в новому інтерв’ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі, повідомляє американський телеканал CNN.

Гаррі сказав, що сильно сердився на самого себе через смерть матері.

В 1997 році, коли померла принцеса Діана, Гаррі було 12 років. За його словами, в королівській родині не було заведено розмовляти про її смерть.

Гаррі сказав, що йому доводилося самотужки справлятися з панічними атаками та сильними стресами уже в зрілому віці.

«Вік від 23 до 32 років був просто кошмаром в моєму житті», – сказав він.

Гаррі розказав, що багато пив, аби замаскувати свій біль:

«Я міг, напевно, випити тижневу дозу за один день в п’ятницю чи суботу ввечері… Я розумів, що я п’ю не через те, що мені це подобається, а через те, що я намагаюсь замаскувати свій біль… Я був готовив пити, хотів спробувати наркотики… Просто я хотів спробувати та зробити те, що допомогло б мені забути мій біль».

За словами принца, рости в королівській родині – те ж саме, що в зоопарку.

Нагадаємо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі.

Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.