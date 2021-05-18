В Південній Кароліні дозволили розстрілювати засуджених до смертної кари

Законопроєкт дозволяє засудженим до смертної кари обирати спосіб страти: електричний стілець або розстріл, якщо смертельна ін’єкція недоступна

В Південній Кароліні, США, дозволили розстрілювати засуджених до смертної кари. Відповідний законопроєкт підписав губернатор штату Генрі Макмастер. Про це повідомляє CNN.

Так, Південна Кароліна стала четвертим штатом США, після Оклахоми, Міссісіпі та Юти, де тепер дозволений розстріл засуджених.

Законопроєкт дозволяє засудженим до смертної кари обирати спосіб страти: електричний стілець або розстріл, якщо смертельна ін’єкція недоступна. Після оголошення вироку ув'язнені матимуть 14 днів для ухвалення рішення.

Зазначається, що здобути спеціальний медзасіб для страти за допомогою ін’єкції добути досить складно, а засуджені найчастіше обирали саме цей метод виконання покарання, тому страти у штаті Південна Кароліна не здійснювали з 2011 року.

Водночас згідно з новим законом штату Південна Кароліна, смертельна ін'єкція є основним методом виконання страти, але якщо вона недоступна, тоді способом виконання смертного вироку має бути електричний струм, якщо засуджений не обере смерть через розстріл.

Загалом у США нині спостерігається тенденція рідшого застосування смертної кари. Це пов'язано не тільки зі зміною громадської думки щодо цього питання, а й із дедалі більшими труднощами щодо отримання необхідних складових смертельної ін'єкції. Крім того, ухвалення смертного присуду зазвичай призводить до тривалих і дорогих судових розглядів.

Раніше у США вперше стратили афроамериканця після 17-річного мораторію.

Крім того, що у Казахстані повністю скасували смертну кару.