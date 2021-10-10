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    Принц Вільям назвав члена королівської сім'ї, якого вважає «загрозою» для династії

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    Принца Вільяма дратує &laquo;грубе і невдячне&raquo; ставлення Ендрю до свого високого становища - Принц Вільям назвав члена королівської сім'ї, якого вважає «загрозою» для династії
    Принца Вільяма дратує «грубе і невдячне» ставлення Ендрю до свого високого становища
    Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via Reuters

    Британська королівська сім'я планує назавжди усунути Ендрю від суспільного життя

    Принц Вільям вважає сина королеви Єлизавети II принца Ендрю «загрозою» для королівської сім'ї. Про це повідомляє The Times.

    За даними видання, британська королівська сім'я планує назавжди усунути Ендрю від суспільного життя.

    «Він ні в якому разі не повернеться, сім'я ніколи цього не допустить. Вільям не шанувальник дядька Ендрю», – сказало близьке до принца джерело.

    За словами іншого джерела, найбільше принца Вільяма дратує «грубе і невдячне» ставлення Ендрю до свого високого становища, яке герцог Кембриджський вважає «ризиком» і «загрозою для сім'ї».

    Раніше американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, в перший раз вона була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

    Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

    Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях.

    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Принц Уильям
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    Принц Вільям назвав члена королівської сім'ї, якого вважає «загрозою» для династії