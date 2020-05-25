Один з синів королеви Єлизавети замішаний у найгучнішому педофільному скандалі? Розслідування Netflix



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У документальному серіалі Netflix розкрив подробиці поїздки принца Ендрю на «педофільний острів»

Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях

Британський принц Ендрю вступав в сексуальний контакт з Вірджинією Робертс, жертвою торговця секс-рабами Джеффрі Епштейна, під час поїздки на «педофільний острів».

Про це колишній співробітник Епштейна Стів Скаллі розповів у документальному серіалі Netflix, повідомляє таблоїд The Sun.

За його словами, він бачив сина англійської королеви на острові в 2004 році. Той цілував молоду Вірджинію Робертс, «хапав її за сідниці і терся об неї». Все це тривало протягом декількох хвилин на очах у Скаллі.

Робертс пізніше звинуватила принца Ендрю в участі у оргії, до якої її примушував Епштейн. Скаллі, який займав на острові посаду різноробочого, став першим свідком, який підтвердив присутність британського герцога Йорка на оргіях у Епштейна.

Епштейн був затриманий 6 липня 2019 року в Нью-Йорку. Він звинувачувався в створенні кримінальної мережі, яка дозволяла йому сексуально експлуатувати і знущатися над десятками неповнолітніх дівчат. Доведено, що свої злочини мільйонер здійснював в 2002-2005 роках, проте, за деякими даними, він продовжував торгувати людьми аж до 2019 року. Деяким передбачуваним жертвам було 14 років.

10 серпня 2019 року Епштейна виявили мертвим. За даними розтину, він наклав на себе руки. Тюремники, які повинні були за ним стежити, не зробили обхід і підробили звітність – тепер їм загрожують тюремні терміни. Відеозаписи з камер спостереження поряд з місцем його ув’язнення виявилися знищені.

Фінансист був знайомий з низкою вищих чинів США та інших країн, в тому числі з президентом Дональдом Трампом, колишнім президентом Біллом Клінтоном. Його друзі (в числі яких, як стверджує Netflix, був і Клінтон) відвідували так званий «педофільний острів», що належав Епштейну, де, імовірно, і відбувалася торгівля секс-рабами. Через повідомлення про зв'язок з Епштейном принц Ендрю склав із себе обов'язки члена монаршої родини.