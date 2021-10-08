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    Британія зіткнулася з дефіцитом фінансистів

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    У Британії зросла кількість вакансій у фінансовому секторі - Британія зіткнулася з дефіцитом фінансистів
    У Британії зросла кількість вакансій у фінансовому секторі
    Фото: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

    У період з липня по вересень в Британії з'явилися 8343 нові вакансії в сфері фінансових послуг

    Британія зіткнулася з нестачею співробітників в фінансовому секторі. Як повідомляє Bloomberg, кількість вакансій у цій сфері в третьому кварталі більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року.

    Згідно з інформацією консалтингової компанії Morgan McKinley і постачальника даних Vacancysoft, в період з липня по вересень з'явилися 8343 нові вакансії в сфері фінансових послуг. У третьому кварталі 2020 року компанії шукали всього 3575 чоловік.

    Тільки у вересні з'явилося 2818 нових вакансій – це найбільший показник за місяць з січня 2014 року.

    Особливо активно шукають співробітників на посади, пов'язані з ризиком і забезпеченням дотримання нормативних вимог. Ці вакансії становлять 13 відсотків від загального числа.

    Зростання кількості вільних робочих місць відображає обмеження при наймі під час карантину, введеного для боротьби з пандемією. Зараз же уряд послабив заходи проти поширення коронавірусу.

    «Банки спочатку скорочували свій персонал, тепер їм знову потрібні люди, щоб приєднатися до їх команд. Ринок прийому на роботу перетворився в ринок кандидатів, які мають безліч різних варіантів працевлаштування, що вимагає від компаній швидше приймати рішення про наймання», – розповів глава управління Morgan McKinley Бен Харріс.

    Про зниження кількості фінансистів в Британії вже заявляло Європейське банківське управління в серпні 2021 року. Згідно з його даними, близько сотні найбільш високооплачуваних банкірів покинули Сполучене Королівство перед брексітом, а фінансові підприємства перевели понад семи тисяч своїх співробітників з Лондона в інші міста країн Євросоюзу.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Великої Британії припинить дію закону про конкуренцію, щоб налагодити поставки палива на автозаправні станції після недавніх панічних покупок.

    Криза зачепила і поставки газу і електроенергії. Його наслідки вже порушують роботу енергетичних компаній і збільшують споживчі рахунки.

    Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великій Британії.

    Теги: ринок ціни криза Велика Британія чоловік уряд
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    Британія зіткнулася з дефіцитом фінансистів