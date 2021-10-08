Британія зіткнулася з дефіцитом фінансистів

У період з липня по вересень в Британії з'явилися 8343 нові вакансії в сфері фінансових послуг

Британія зіткнулася з нестачею співробітників в фінансовому секторі. Як повідомляє Bloomberg, кількість вакансій у цій сфері в третьому кварталі більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року.

Згідно з інформацією консалтингової компанії Morgan McKinley і постачальника даних Vacancysoft, в період з липня по вересень з'явилися 8343 нові вакансії в сфері фінансових послуг. У третьому кварталі 2020 року компанії шукали всього 3575 чоловік.

Тільки у вересні з'явилося 2818 нових вакансій – це найбільший показник за місяць з січня 2014 року.

Особливо активно шукають співробітників на посади, пов'язані з ризиком і забезпеченням дотримання нормативних вимог. Ці вакансії становлять 13 відсотків від загального числа.

Зростання кількості вільних робочих місць відображає обмеження при наймі під час карантину, введеного для боротьби з пандемією. Зараз же уряд послабив заходи проти поширення коронавірусу.

«Банки спочатку скорочували свій персонал, тепер їм знову потрібні люди, щоб приєднатися до їх команд. Ринок прийому на роботу перетворився в ринок кандидатів, які мають безліч різних варіантів працевлаштування, що вимагає від компаній швидше приймати рішення про наймання», – розповів глава управління Morgan McKinley Бен Харріс.

Про зниження кількості фінансистів в Британії вже заявляло Європейське банківське управління в серпні 2021 року. Згідно з його даними, близько сотні найбільш високооплачуваних банкірів покинули Сполучене Королівство перед брексітом, а фінансові підприємства перевели понад семи тисяч своїх співробітників з Лондона в інші міста країн Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Великої Британії припинить дію закону про конкуренцію, щоб налагодити поставки палива на автозаправні станції після недавніх панічних покупок.

Криза зачепила і поставки газу і електроенергії. Його наслідки вже порушують роботу енергетичних компаній і збільшують споживчі рахунки.

Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великій Британії.