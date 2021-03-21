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    «Припиніть шпигувати!»: Болгарія обіцяє видворити російських дипломатів

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    Прем&rsquo;єр-міністр Болгарії Бойко Борисов: Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: Припиніть шпигувати! - «Припиніть шпигувати!»: Болгарія обіцяє видворити російських дипломатів

    Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов: Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: Припиніть шпигувати!

    Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов: Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: «Припиніть шпигувати!

    Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів через черговий шпигунський скандал.

    Про це повідомляє «Блиц».

    «Знову у нашій країні мають бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність», – заявив Борисов.

    Також він закликав російських дипломатів припинити шпигунство на території Болгарії.

    «Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: «Припиніть шпигувати!», – сказав прем'єр-міністр.

    Як раніше повідомляли болгарські ЗМІ, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

    Згодом стало відомо, що у ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

    До слова, 3 жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.

    У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    У вересні минулого року Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.

    Теги: Росія дипломатія шпигун дипломатичний конфлікт політика Болгарія скандал персона нон грата
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