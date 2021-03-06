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    Франція негласно вислала російського дипломата – ЗМІ

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    Будинок Міністерства закордонних справ Російської Федерації - Франція негласно вислала російського дипломата – ЗМІ
    Будинок Міністерства закордонних справ Російської Федерації
    Фото з відкритих джерел

    Росія у відповідь також вислала працівника французького посольства

    Минулого грудня Франція та Росія взаємно вислали дипломатів. Як повідомляє французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, скандал не афішувався.

    Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

    Після цього Франція вислала його.

    Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

    Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.

    У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.

    Як стало відомо раніше, контррозвідка українських спецслужб затримала чоловіка, який брав участь у бойових діях на території ОРДЛО на боці російських окупантів і виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцева.

    Також повідомлялося, що суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.

    Теги: Росія ЗМІ шпигун Франція скандал
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