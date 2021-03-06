Франція негласно вислала російського дипломата – ЗМІ

Росія у відповідь також вислала працівника французького посольства

Минулого грудня Франція та Росія взаємно вислали дипломатів. Як повідомляє французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, скандал не афішувався.

Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Після цього Франція вислала його.

Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.

У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.

Як стало відомо раніше, контррозвідка українських спецслужб затримала чоловіка, який брав участь у бойових діях на території ОРДЛО на боці російських окупантів і виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухине та Дебальцева.

Також повідомлялося, що суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох років в’язниці – один рік реального ув’язнення, ще два – умовно.