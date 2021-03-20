  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Болгарії розкрили подробиці затримання російських шпигунів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обушків у шпигунів були виявлені комп&rsquo;ютери з секретною інформацією та готівка в конвертах - У Болгарії розкрили подробиці затримання російських шпигунів

    Під час обушків у шпигунів були виявлені комп’ютери з секретною інформацією та готівка в конвертах

    Фото: The Sofia Globe

    Одного чоловіка при спробі втечі затримали біля посольства РФ

    У ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

    Про це повідомляє The Sofia Globe.

    Зазначається, що одного чоловіка при спробі втечі затримали біля посольства РФ.

    За словами прокурорів, група людей на чолі з колишнім високопосадовцем болгарської військової розвідки вибудувала розвідувальну мережу з метою шпигунства на користь Росії. Вони вербували людей, котрі мали доступ до державної таємниці як Болгарії, так і НАТО.

    Керівник шпигунської групи «Резидент» працював викладачем у Службі військової розвідки Болгарії. Він отримав освіту як в Болгарії, так і в Росії. Навіть працював на ГРУ РФ. Відомо, що його дружина мала подвійне болгарсько-російське громадянство

    Інші члени групи також раніше служили у болгарській розвідці. Один із них працював у міноборони Болгарії – в департаменті, який займався плануванням бюджету відомства.

    Усім шістьом затриманим висунуті звинувачення за статтею шпигунство. Під час обушків були виявлені комп’ютери з секретною інформацією та готівка в конвертах.

    Як раніше повідомляли болгарські ЗМІ, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

    До слова, 3 жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.

    У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    У вересні минулого року Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.

    Теги: розвідка Росія НАТО ГРУ шпигун військові Болгарія скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies