У Болгарії розкрили подробиці затримання російських шпигунів

Під час обушків у шпигунів були виявлені комп’ютери з секретною інформацією та готівка в конвертах

Одного чоловіка при спробі втечі затримали біля посольства РФ

У ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, що одного чоловіка при спробі втечі затримали біля посольства РФ.

За словами прокурорів, група людей на чолі з колишнім високопосадовцем болгарської військової розвідки вибудувала розвідувальну мережу з метою шпигунства на користь Росії. Вони вербували людей, котрі мали доступ до державної таємниці як Болгарії, так і НАТО.

Керівник шпигунської групи «Резидент» працював викладачем у Службі військової розвідки Болгарії. Він отримав освіту як в Болгарії, так і в Росії. Навіть працював на ГРУ РФ. Відомо, що його дружина мала подвійне болгарсько-російське громадянство

Інші члени групи також раніше служили у болгарській розвідці. Один із них працював у міноборони Болгарії – в департаменті, який займався плануванням бюджету відомства.

Усім шістьом затриманим висунуті звинувачення за статтею шпигунство. Під час обушків були виявлені комп’ютери з секретною інформацією та готівка в конвертах.

Як раніше повідомляли болгарські ЗМІ, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

До слова, 3 жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.

У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

У вересні минулого року Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.