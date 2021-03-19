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    Кілька болгарських чиновників затримані за шпигунство на користь РФ

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    Болгарські чиновники підозрюються в роботі на Росію - Кілька болгарських чиновників затримані за шпигунство на користь РФ
    Болгарські чиновники підозрюються в роботі на Росію
    Фото з відкритих джерел

    Спецоперацію провело контррозвідувальне державне агентство «Національна безпека»

    У містах Софія та Пернік у Болгарії 18 березня були затримані кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Про це з посиланням на неназвані джерела повідомило Болгарське національне телебачення.

    За даними телеканалу, спецоперацію провело контррозвідувальне державне агентство «Національна безпека».

    Один із підозрюваних міг бути затриманий на автодорозі з Софії до Пловдив, передає з посиланням на джерела канал bTV. За даними телеканалу, для цього на виїзді зі столиці була організована перевірка документів.

    Поліція цю інформацію не коментує.

    Канал «Нова телевізія» уточнює, що затримання на виїзді зі столиці стало необхідним, оскільки підозрюваний намагався втекти. За даними джерел редакції, всі затримані – болгарські чиновники, які мають доступ до секретної інформації.

    Офіційно затримання не підтверджувалися і не коментувалися.

    З жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.

    У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    У вересні минулого року Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Росія шпигун Болгарія поліція
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