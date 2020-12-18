У Москві істерика: Болгарія висилає російського дипломата

Дипломат протягом трьох років збирав у Болгарії секретну інформацію військового характеру, заявляють у прокуратурі

МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

Про це повідомила пресслужба посольства Росії в Болгарії.

Російські дипломати відкидають всі звинувачення і висилку військового аташе назвали безпідставною.

«Безпідставна висилка глави представництва Міністерства оборони Російської Федерації не сприяє розвитку діалогу між нашими країнами у військовій сфері, так само як і зміцненню стабільності в Чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні посольства.

Болгарські ЗМІ пишуть, що головний прокурор країни Іван Гешев зібрав докази того, що один з російських дипломатів з 2017 року збирав у країні секретну інформацію військового характеру, наприклад про кількість американських військовослужбовців, які приїжджають у країну на навчання.

Як заявив Гешев, викритий дипломат отримував відомості, що становлять держтаємницю, від громадянина Болгарії, у якого був доступ до такої інформації. За це йому обіцяли й передавали фінансову винагороду.

Оскільки дипломати мають імунітет, то його вишлють із країни.

Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.