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    У світі

    У Москві істерика: Болгарія висилає російського дипломата

    • Розсилка
    Болгарія висилає російського дипломата за шпигунство - У Москві істерика: Болгарія висилає російського дипломата
    Болгарія висилає російського дипломата за шпигунство

    Дипломат протягом трьох років збирав у Болгарії секретну інформацію військового характеру, заявляють у прокуратурі

    МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.

    Про це повідомила пресслужба посольства Росії в Болгарії.

    Російські дипломати відкидають всі звинувачення і висилку військового аташе назвали безпідставною.

    «Безпідставна висилка глави представництва Міністерства оборони Російської Федерації не сприяє розвитку діалогу між нашими країнами у військовій сфері, так само як і зміцненню стабільності в Чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні посольства.

    Болгарські ЗМІ пишуть, що головний прокурор країни Іван Гешев зібрав докази того, що один з російських дипломатів з 2017 року збирав у країні секретну інформацію військового характеру, наприклад про кількість американських військовослужбовців, які приїжджають у країну на навчання.

    Як заявив Гешев, викритий дипломат отримував відомості, що становлять держтаємницю, від громадянина Болгарії, у якого був доступ до такої інформації. За це йому обіцяли й передавали фінансову винагороду.

    Оскільки дипломати мають імунітет, то його вишлють із країни.

    Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.

    До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.

    Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.

    Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.

    Теги: МЗС шпигун Болгарія посольство скандал
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