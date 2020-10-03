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    У світі

    Прокурор пред'явив Вайнштейну нові звинувачення в зґвалтуваннях

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    Ще дві жінки дали свідчення проти Гарві Вайнштейна - Прокурор пред'явив Вайнштейну нові звинувачення в зґвалтуваннях
    Ще дві жінки дали свідчення проти Гарві Вайнштейна

    Нові звинувачення стосуються шести епізодів більш ніж десятирічної давності

    Колишньому американському продюсеру Гарві Вайнштейну пред'явлені звинувачення в сексуальних злочинах ще за шістьма пунктами.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прокурора американського округу Лос-Анджелес Джекі Лейсі.

    «Готовність цих останніх жертв дати свідчення проти впливової людини дає нам додаткові докази, необхідні для створення переконливої кримінальної справи», – сказала Лейсі.

    За її словами, нові звинувачення стосуються шести епізодів більш ніж десятирічної давності. Як пише Los Angeles Times, йдеться про злочини сексуального характеру відносно двох жінок.

    Нагадаємо, у травні колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, засудженого до 23 років в'язниці за зґвалтування і сексуальні домагання, звинуватили в нападі ще чотири жінки.

    Раніше суд в Нью-Йорку засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.

    Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі та Манн. Він був визнаний невинним у двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.

    Звинувачення щодо Вайнштейна ґрунтувалися здебільшого на свідченнях Хейлі та Манн. На судовому процесі виступили й інші жінки. Вони заявили, що були зґвалтовані Вайнштейном, проте їхні свідчення не могли бути внесені в основні матеріали справи через закінчення терміну давності.

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