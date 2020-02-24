Харві Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях



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Харві Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях Фото: АР

Присяжні визнали продюсера винним за двома пунктами з 5 — у незаконних діях сексуального характеру та зґвалтуванні 3 ступені

Американського кінопродюсера Харві Вайнштейна визнали винним у справі про сексуальне насильство. Але лише у двох найлегших епізодах.

Таке рішення ухвалили присяжні (7 чоловіків та 5 жінок) Верховного суду Нью-Йорка, передає The Guardian.

На винесення рішення присяжним знадобилось 5 днів. Зазначимо, що наразі є тільки рішення суду про факт винуватості Вайнштейна, покарання йому суд ще не обрав.

Присяжні визнали продюсера винним за двома пунктами з 5 — у незаконних діях сексуального характеру та зґвалтуванні 3 ступені.

За трьома найтяжчими звинуваченнями його вину визнали недоведеною — йдеться про два епізоди «хижацького сексуального насильства» (predatory sexual assault) та зґвалтування 1 ступеня.

Як зазначає CNN, за одним звинуваченням продюсеру загрожує до 4 років в'язниці, але може бути й умовне ув'язнення, а за другим — від 5 до 25 років тюрми.

Одразу після засідання Вайнштейна взяли під варту. Його захист вже заявив про намір оскаржити це рішення.

Попри численні звинувачення на адресу продюсера з боку жінок, справа ґрунтувалася на офіційних звинуваченнях двох жінок: одна стверджує, що продюсер зґвалтував її у 2013 році, друга — що він змусив її до орального сексу у 2006 році.

Вайнштейн, зі свого боку, наполягає, що всі його сексуальні зв’язки були з обопільної згоди.