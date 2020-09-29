«Запропонував прогулятись лісосмугою»: у Києві рецидивіст зґвалтував неповнолітню



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Підозрюваний у зґвалтуванні дівчини - 51-річний уродженець Луганської області Фото: Нацполіція

Зловмисник завів дівчину в ліс, застосував силу та зґвалтував

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 17-річної дівчини. Злочин стався 28 вересня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції звернулась 17-річна дівчина, яка повідомила, що у лісопарковій зоні на вулиці Виговського її зґвалтував наглядно знайомий. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці від потерпілої дізнались, що напередодні вона познайомилась з чоловіком, який запропонував їй прогулятись лісосмугою. Опинившись наодинці, зловмисник застосував силу та зґвалтував неповнолітню.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 51-річний уродженець Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, провівши у місцях позбавлення волі понад 20 років.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування слідчі перевірять покази затриманого та потерпілої. Також призначено експертизи, які допоможуть встановити обставини події.

Як повідомлялося, колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.