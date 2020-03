Американського кінопродюсера Гарві Вайнштайна засудили до 23 років в’язниці

Вайнштейн був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення

Суд в Нью-Йорку в середу засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.

Про це повідомив журнал Variety.

Продюсер був присутній в залі суду. Перед винесенням вироку суддею Джеймсом Берком Вайнштейн запевнив, що «глибоко кається», а також зазначив, що «знаходиться в повному замішанні«. Продюсер сказав, що «близько дружив» з Міріам Хейлі і Джесікою Манн, які звинувачували його в зґвалтуванні. Обидві вони раніше були колегами Вайнштейна.

Хейлі на засіданні в середу підкреслила, що через дії продюсера «отримала глибоку душевну травму« і «була позбавлена гідності». Манн заявила, що після зґвалтування страждала все життя.

Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі і Манн. Він був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.

Harvey Weinstein: “I am totally confused. I think men are confused about all of this...this feeling of thousands of men & women who are losing due process, I’m worried about this country... This is not the right atmosphere in the United States of America" https://t.co/2MxZV7MQVb