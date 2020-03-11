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    Американського кінопродюсера Гарві Вайнштайна засудили до 23 років в’язниці

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    Гарві Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці - Американського кінопродюсера Гарві Вайнштайна засудили до 23 років в’язниці
    Гарві Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці

    Вайнштейн був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення

    Суд в Нью-Йорку в середу засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.

    Про це повідомив журнал Variety.

    Продюсер був присутній в залі суду. Перед винесенням вироку суддею Джеймсом Берком Вайнштейн запевнив, що «глибоко кається», а також зазначив, що «знаходиться в повному замішанні«. Продюсер сказав, що «близько дружив» з Міріам Хейлі і Джесікою Манн, які звинувачували його в зґвалтуванні. Обидві вони раніше були колегами Вайнштейна.

    Хейлі на засіданні в середу підкреслила, що через дії продюсера «отримала глибоку душевну травму« і «була позбавлена гідності». Манн заявила, що після зґвалтування страждала все життя.

    Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі і Манн. Він був визнаний невинним в двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.

    Адвокати 67-річного Вайнштейна просили суддю засудити їх клієнта до менш суворого покарання — ув’язнення тривалістю п’ять років. Прокуратура домагалася того, щоб покарання було максимально суворим — 29 років тюремного ув’язнення.

    Звинувачення щодо Вайнштейна були засновані здебільшого на свідченнях Хейлі і Манн. На судовому процесі виступили і інші жінки. Вони заявили, що були зґвалтовані Вайнштейном, проте їх свідчення не могли бути внесені в основні матеріали справи через закінчення терміну давності.

    прокуратура суд США зґвалтування
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