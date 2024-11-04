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Пропрацював майже 80 років: у Фінляндії назавжди закрили музей Леніна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пропрацював майже 80 років: у Фінляндії назавжди закрили музей Леніна
Це був єдиний музей, що діяв за межами РФ, присвячений ватажку російських більшовиків
фото з відкритих джерел

Музей більше не хоче мати ім'я Леніна, оскільки це «призводить до непорозумінь»

У неділю, 3 листопада, у фінському місті Тампере назавжди припинив роботу музей радянського диктатора Володимира Леніна. Про це інформує фінський національний мовник Yle.

Зазначається, що музей у 1946 році заснувало Товариство «Фінляндія-СРСР». Саме у цій будівлі у Тампере у 1905 році вперше зустрілися майбутні радянські керманичі Ленін та Йосип Сталін.

Проте тепер музей більше не хоче мати ім'я Леніна, оскільки це «призводить до непорозумінь».

«Сама назва викликає у людей безліч асоціацій», – пояснив директор музею Калле Калліо.

Після анонсу про закриття музею навесні про нього писала низка європейських ЗМІ. Також тема зацікавила російських пропагандистів, зокрема один із головних телеканалів агресора «Россия-1» хотів робити сюжет про це. Проте директор музею відмовився від контакту з росіянами. 

«Я відповів, що, на жаль, зараз не можу, і сподіваюся на розуміння», – пояснив він.

За словами Калліо, ситуацію з закриттям можна «легко перетворити на гібридну дію», адже навіть коректне інтерв'ю можна нарізати так, що воно дасть неправильне уявлення.

«Ми не хочемо бути частиною пропагандистських воєн чи політики влади. Ми хочемо займатися звичайною, безпечною музейною діяльністю», – додав Калліо. 
 
Він також зауважив, що на ресурсах РФ стверджували, що нібито рішення про закриття музею ухвалили у столиці США Вашингтоні, хоча насправді його ухвалили у самому Темпере.

У лютому в будівлі колишнього музею Леніна планують відкритися Музей східних відносин Nootti, який розповідатиме про політичну історію, відносини фінів і росіян, СРСР, а також сучасність.

Нагадаємо, заступник генпрокурора в окружному суді Гельсінкі висунув звинувачення проти громадянина РФ. Його заарештували у Фінляндії та підозрюють у скоєнні п'яти воєнних злочинів в Україні у 2014 році. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Теги: Фінляндія музей россия Йосип Сталін

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