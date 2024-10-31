Фінляндія судитиме росіянина за воєнні злочини, скоєні в Україні

Росіянин не може бути екстрадований в Україну, тому Фінляндія розпочала власне розслідування

Заступник генпрокурора в окружному суді Гельсінкі висунув звинувачення проти громадянина РФ. Його заарештували у Фінляндії та підозрюють у скоєнні п'яти воєнних злочинів в Україні у 2014 році. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

«Обвинувачення пов'язані з діяльністю підозрюваного в підрозділі «Русич», який воював на боці так званої «ЛНР». За даними фінського слідства, підозрюваний, як заступник командира підрозділу, брав участь у діях, що порушують закони і звичаї війни. В результаті цих дій він і солдати підрозділу вбили 22 українських військовослужбовців і серйозно поранили чотирьох», – йдеться у заяві.

Зокрема росіянина звинувачують у діях, що суперечать законам і звичаям війни та поводженню з пораненими і вбитими солдатами противника.

«Звинувачення розглядаються у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства. Підозрюваний не може бути екстрадований в Україну, а отже Фінляндія розпочала власне розслідування», – зазначає Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, що 31 жовтня Служба безпеки України та кіберполіція затримали у Харкові чоловіка, який працював на військово-космічні сили Росії. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ним виявився 72-річний учений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед».