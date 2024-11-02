У Фінляндії вперше зафіксовано ураган. Негода залишила без електрики тисячі будинків

У п'ятницю ввечері на заході та півдні Фінляндії були знеструмлені близько 40 тис. будинків

За прогнозами метеорологів, у неділю, 3 листопада, до Фінляндії прийде новий потужний циклон

На заході Фінляндії вітер уперше в історії сягнув ураганних показників, внаслідок чого станом на суботу залишаються знеструмленими 17 тисяч будинків. Про це повідомляє Yle.

У Раума середня швидкість вітру в п'ятницю ввечері досягла 33,5 метра за секунду, у Порі – до 30,3 м/с. Ураганом у Фінляндії вважається вітер, середня швидкість якого становить не менше 33 м/с.

Це перший випадок, коли у Фінляндії було зафіксовано справжній ураган, сказав метеоролог Матті Хуутонен.

«В історії спостережень ніколи не фіксувалися такі показники, у цьому сенсі це справді рідкість», – сказав черговий метеоролог Метеорологічного інституту Туомо Бергман.

фото: Esa Tuomola

У п'ятницю ввечері на заході та півдні Фінляндії були знеструмлені близько 40 тис. будинків. На ранок суботи без електрики залишилися 17 тисяч будинків.

Начальник пожежної охорони Карі Канкаанпяя зі служби порятунку Сатакунта зазначив, що найчастіше рятувальників викликали через повалені дерева по пошкоджене майно.

За прогнозами метеорологів, у неділю до Фінляндії прийде новий потужний циклон. Він рухатиметься приблизно тим же маршрутом, тож існує ймовірність повторення урагану.

Як відомо, в Іспанії офіційно підтвердили загибель вже понад 200 людей на південному заході країни, що постраждав від катастрофічної повені.

Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.