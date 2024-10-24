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Фінляндія закрила два пункти перепуску на кордоні з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фінляндія закрила два пункти перепуску на кордоні з Росією
Фінляндія вносить зміни на кордоні із країною-агресоркою
фото із відкритих джерел

Фінляндія повідомила про повне закриття КПП «Париккала» та «Інарі» на кордоні з РФ

Два тимчасові контрольно-пропускні пункти «Париккала» та «Інарі» на кордоні Фінляндії та Росії повністю припинили роботу, повідомили у Прикордонній охороні країни. Прикордонники невдовзі демонтують дорожні знаки.

«Питання про відкриття та закриття тимчасових пунктів пропуску через кордон ухвалюється главами Прикордонної служби Фінляндії та Росії. Вищезгадані керівники в жовтні прийняли рішення закрити тимчасові прикордонні переходи в Париккала та Інарі», – зазначили у відомстві.

Найближчим часом прикордонники Фінляндії та Карелії вживуть необхідних заходів для реалізації цього рішення. Вони знімуть розмітку, яка вказує на пункти перетину кордону.  У відомстві уточнили, що тимчасові КПП можуть відкрити у майбутньому, якщо буде ухвалено відповідну угоду.

До слова, Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією 18 листопада 2023 року. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Йшлось про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Нагадаємо, Фінляндія стикається з підозрілими актами саботажу та дезорганізації, а Росія здійснює масштабні операції впливу проти цієї країни та інших європейських держав.Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне. Вона зазначила, що НАТО і західні спецслужби, включно з фінськими, попереджають про зростання кількості ворожих дій з боку Росії в євроатлантичному регіоні – від регулярних кібератак до підпалів.

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Теги: прикордонники росія Фінляндія кордон

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