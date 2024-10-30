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Фінляндія заарештувала ділянку пляжу, що належить РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фінляндія заарештувала ділянку пляжу, що належить РФ
Судовий пристав у Фінляндії наклав арешт на майно 24 жовтня
фото із відкритих джерел

У рамках позову «Нафтогазу» до Росії під арешт потрапили житловий будинок, офіс та три об'єкти на Аландських островах

Влада Фінляндії наклала арешт на ділянку пляжу, що належить російській державі і використовувалася для відпочинку дипломатів. Про це пише Yle.

«У різних куточках Фінляндії почалася конфіскація російського державного майна. Одним з об'єктів є приморська ділянка, що належить Російської Федерації в Хеггесбілі в Кіркконуммі (громада на півдні Фінляндії, – «Главком»). Відповідно до земельного кадастру, він включає 17,3 га землі і 3, 5 га морських акваторій», – інформує Yle.

Із земельної книги випливає, що судовий пристав наклав арешт на майно 24 жовтня.

Газета Helsingin Sanomat також повідомила, що фінська держава конфіскувала в Гельсінкі та на Аландських островах щонайменше п'ять інших об'єктів нерухомості, що належать росіянам. Серед них, наприклад, Російський центр науки та культури у Гельсінкі.

За даними Yle, дії правоохоронних органів ґрунтуються на рішенні, винесеному Міжнародним арбітражним судом у Гаазі у квітні 2023 року. «Суд зобов'язав Росію виплатити українській енергетичній компанії «Нафтогаз» понад 5 млрд євро як компенсацію», – зазначає портал.

Українська компанія також вимагала арешту російських активів в інших західних країнах. За даними Helsingin Sanomat, Фінляндія, можливо, перша країна, яка провела конфіскацію.

Нагадаємо, два тимчасові контрольно-пропускні пункти «Париккала» та «Інарі» на кордоні Фінляндії та Росії повністю припинили роботу, повідомили у Прикордонній охороні країни. Прикордонники невдовзі демонтують дорожні знаки.

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Теги: прикордонники росія Фінляндія арешт майно росіяни

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