Прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка

Президент Зеленський може виступити на 76-й сесії Нордичної ради

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що у нього відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Рейк'явіку. Про це йдеться в дописі Орпо в X.

Прем'єр відзначив, що «з нетерпінням чекає» зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

Нордична рада проводить свою 76-ту сесію в Рейк'явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи. Головною темою цьогорічного заходу є «Мир і безпека в Арктиці». На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.

Організатори повідомили, що 30 жовтня на сесії виступить лідерка Білоруської опозиції Світлана Тихановська. Також цього дня у програмі сесії вказано заплановані виступи запрошених міжнародних спікерів.

Нагадаємо, у найближчі місяці Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими. До нього ввійде енергетичне обладнання.

Як повідомлялося, президент України під час візиту в США у Нью-Йорку зустрівся із президентом Фінляндії Александром Стуббом та поговорив про посилення співпраці між країнами та про спільне виробництво дронів і безпілотників.

Раніше Стубб зазначав, що у сучасних геополітичних умовах Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався, – стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії.

До слова, два тимчасові контрольно-пропускні пункти «Париккала» та «Інарі» на кордоні Фінляндії та Росії повністю припинили роботу.