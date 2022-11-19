Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
скрін з відео

Загарбники знесли у лігво пральні машини, плити та холодильники з усього населеного пункту

Воїни 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали покинуте на Херсонщині лігво окупантів. Відео вже з’явилося в соцмережах.

Російські загарбники знесли туди пральні машини, плити та холодильники з усього населеного пункту. Крім того, поруч із купою побутової техніки лежать газові балони.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

Читайте також:

Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина окупантів із Херсона розмістилася в Новоайдарі
Окупанти перекинули з Херсонщини на Луганщину залишки своїх десантників
Сьогодні, 09:59
У «пунктах незламності» херсонці зможуть зігратися, отримати гарячу їжу та скористатися інтерентом
У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності»: подробиці (фото)
Вчора, 20:16
Одна з катівень у визволеному Херсоні
Омбудсмен про катування в Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив
Вчора, 09:03

Події в Україні

СБУ викрила 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області
СБУ викрила 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області
До Херсона прибув перший з 24 лютого потяг (відео)
До Херсона прибув перший з 24 лютого потяг (відео)
ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)
Окупанти перекинули з Херсонщини на Луганщину залишки своїх десантників
Окупанти перекинули з Херсонщини на Луганщину залишки своїх десантників
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки
Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»
Луганщина: окупанти вивозять підлітків до Чечні на «перевиховання»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
315K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
89K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
66K
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
54K
Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі
45K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
38K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту