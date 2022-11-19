ЗСУ знайшли на позиціях окупантів склад побутової техніки (відео)

Загарбники знесли у лігво пральні машини, плити та холодильники з усього населеного пункту

Воїни 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали покинуте на Херсонщині лігво окупантів. Відео вже з’явилося в соцмережах.

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Російські загарбники знесли туди пральні машини, плити та холодильники з усього населеного пункту. Крім того, поруч із купою побутової техніки лежать газові балони.

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Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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