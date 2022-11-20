Українські прикордонники взяли у полон зека-окупанта, який хворіє на СНІД

Полонений розповів, що до війська окупантів його забрали з в‘язниці

У Донецькій області українським захисникам вдалося захопити у полон російського окупанта. Раніше він відбував покарання у тюрмі РФ. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці в Телеграм.

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«Після невдалої спроби штурму, окупанти з втратами відійшли. Але не всі: з рівчака до наших оборонців вийшов чоловік з піднятими руками», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, полонений розповів, що до війська його забрали з в‘язниці, де він відбував покарання вже чотири роки.

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«А також повідомив, що має тяжку хворобу – ВІЛ. Далі його передали до компетентних органів», – додали у ДПСУ.

Як відомо, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає.

Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

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Повідомлялося, що ПВК «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях.