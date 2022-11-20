ЗСУ ліквідували понад 84 тис. окупантів: свіжі дані Генштабу

За останню добу захисники знищили 330 рашистів

Українські захисники протягом останньої доби знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тис. своїх військових та 2886 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:

особового складу - близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,

танків - 2886 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,

артилерійських систем - 1868 (+1) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.