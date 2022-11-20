Окупант поскаржився, як його обманом заманюють до піхотних підрозділів (перехоплення)

Росіянин розповів про особливості проходження служби мобілізованих у підрозділах ЗС РФ

Мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини. Про це свідчить чергове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

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Окупант, мобілізований військовослужбовець 1 АК, розповідає своєму другові про особливості проходження служби мобілізованих у підрозділах ЗС РФ на передових позиціях, яких обманом заманюють до піхотних підрозділів.

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Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.