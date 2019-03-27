Чого чекати від Назарбаєва найближчим часом?

Нурсултан Назарбаєв

Сьогодні у Казахстані економічна криза. Є багато свідчень того, що ступінь невдоволення в суспільстві дуже висока

23 березня 2019 року у Казахстані місто Астану , яка є столицею републіки перейменували в Нур-Султан, на честь Президента Назарбаева - засновника Казахстанської державності.

За декілька днів до цього Нурсултан Назарбаев прийняв рішення скласти з себе обов’язки Президента Республіки Казахстан. Він очолював країну з 1990 року до 2019 і є рекордсменом по перебуванні у владі серед президентів радянських республік. Крім того, на сіми Президентських виборах, він щоразу отримував більше 90% голосів та йому було присвоєне звання «Лідера Нації».

Після себе на посаді Президента Казахстану Назарбаєв залишив вірну людину – Косима-Жомарта Токаева, який до цього очолював Сенат Казахстану, а зараз його почала очолювати донька Назарбаєва - Дарига Назарбаєва. Токаєв буде на посаді в.о. президента до виборів 2020 року.

Економічна ширма реальні причини

Причина чому Назарбаєв склав з себе обов’язки достеменно не відома, для самих політиків та населення Казахстану вона стала несподіванкою. Багато хто пояснює це погіршенням здоров’я Назарбаєва. Проте, враховуючи що найвищі державні посади займають родичі та друзі, а сам він очолить Раду Безпеки Республіки Казахстан та продовжує залишатися лідером своєї партій «НУР ОТАН» - не варто говорити, що Назарбаєв повністю відійде від управління країною у найближчий час.

Нагадаємо, що за декілька місяців до своєї «відставки» Назарбаєв змінив Уряд. Як пояснює казахстанський економіст Петро Своік, зміни в уряді пояснюються тим, що потрібен був привід, щоб на початку фінансового року різко перекроїти бюджет.

«Після Майдану, Криму, подій на південному сході України, санкцій відносно РФ, а потім - падіння цін на нафту нижче 30 доларів за барель до кінця 2014 - початку 2015 року і девальвації рубля майже вдвічі Назарбаєв, який дуже тонко відчуває таку кон'юнктуру, виступив з черговим посланням до народу і з новою програмою інфраструктурного розвитку «Нурли Жол». Нею було переведено Національний фонд (НФ) з накопичувального режиму в видатковий на три роки», - нагадує Петро Своік.

Сьогодні у республіці економічна криза. Є багато свідчень того, що ступінь невдоволення в суспільстві дуже висока. Це підтверджують протести невдоволених багатодітних матерів в середині лютого, а також протести в день з'їзду правлячої партії «Нур Отан» в кінці лютого.

Влада щоразу оголошує якісь нові економічні програми. А потім тасує уряд, даючи зрозуміти, що є чиновники, винні в продовженні кризи, це підтверджує і колишній прем'єр-міністр Казахстану Акежан Кажегельдін, який проживає у вигнанні в Європі.

У цих умовах Нурсултан Назарбаєв здійснює так званий транзит влади. Це і є об’єктивна причина чому Назарбаєв складає з себе обов’язки Президента Казахстану, при цьому залишаючись при владі та маючи сильні важелі впливу на політичні процеси в країні.

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