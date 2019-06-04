Експерт-міжнародник прокоментував особливості виборів президента в Казахстані



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Одного кандидата в президенти не допустили до перегонів через те, що він не склав іспит із державної мови

9 червня у Казахстані пройдуть вибори президента. Участь беруть сім претендентів. Фаворитом є Касим-Жомарт Токаєв. А Жуматая Алієва не допустили до перегонів через те, що він не склав іспит із державної мови. Про це розповів директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Директор Інституту світової політики Євген Магда

Євген Магда розповів про вибори президент Казахстану, які мають пройти 9 червня.

«Унікальністю цих виборів є те, що в них вперше не буде брати участі Нурсултан Назарбаєв. Всього в виборах будуть брати участь 7 претендентів. Фаворитом є Касим-Жомарт Токаєв, якого підтримала правляча партія Казахстану Нур Отан», - говорить Магда.

За його словами, показовим є те, що всі кандидати є етнічними казахами, не зважаючи на те, що до 25% громадян Казахстану є російськомовними. Також особливістю цих виборів глави найбільшої країни Центральної Азії стало те, що одного кандидата – Жуматая Алієва – не допустили до перегонів через те, що він не склав іспит із державної мови. Т

«Така ситуація із виборами гарно показує, що політика Нурсултана Назарбаєва на побудову окремої казахської ідентичності дає плоди, не зважаючи на те, що офіційний Нур-Султан продовжує і далі брати участь в російських інтеграційних об’єднаннях», - зауважив Магда.

Нагадаємо, що у прямому ефірі 19 березня 2019 року у своєму зверненні до нації Назарбаєв ухвалив рішення припинити свої повноваження на посаді президента.

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