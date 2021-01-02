Казахстан скасував смертну кару

У Казахстані з 2003 року діє мораторій на виконання смертної кари

тепер Казахстан зможе застосовувати смертну кару тільки в одному випадку, – міністр

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про скасування смертної кари. Про це йдеться в повідомленні на сайті голови держави, інформує Радіо Свобода.

Зазначається, що таким чином Казахстан приєднався до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямованого на скасування цього виду покарання.

«Тепер згадки про страту потрібно прибрати зі 17 статей кримінального кодексу. У чинному законодавстві Казахстану смертна кара передбачена за тероризм і за особливо тяжкі злочини, скоєні у воєнний час, а також за посягання на життя президента країни і колишнього президента Нурсултана Назарбаєва», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомляє казахстанська служба Радіо Свобода, 23 грудня цей законопроєкт ухвалив парламент. Представляючи документ у Мажилісі, міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберди заявив, що після ратифікації протоколу Казахстан зможе застосовувати смертну кару тільки в одному випадку.

«Згідно зі статтею 2 Другого факультативного протоколу, Казахстан залишає за собою право виносити смертний вирок під час війни особам, засудженим за серйозні воєнні злочини», – сказав міністр.

Як повідомлялося, наприкінці листопада минулого року Казахстан почав процес скасування смертної кари.

У Казахстані з 2003 року діє мораторій на виконання смертної кари. При цьому суди можуть виносити такі вироки. В якості альтернативи використовують довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 24 вересня Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.

До слова, на пострадянському просторі смертна кара залишається лише в Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.