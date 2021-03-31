Протести у Франції: аграрії переорали містечко вздовж і впоперек, вхід у префектуру завалили гноєм

Французькі фермери протестують проти дій уряду країни

Уряд Франції задавив малих аграріїв і зробив ставку на великі холдинги. Фермери протестують проти свого розорення та показали, на що можуть піти задля власного захисту.

Так, на півдні Франції у Клермон-Ферран протестують фермери. Аграрії переорали містечко вздовж і впоперек, а вхід у префектуру завалили гноєм. Про це інформує Агрономіка в Telegram.

«Французьким аграріям зараз особливо важко після сильної посухи. Росія забрала у Франції ринки пшениці. Експорт їхньої країни падає, імпорт зростає. Конфлікт розростається», – йдеться в повідомленні.

До слова, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що в українських магазинах виростуть ціни на хліб та хлібобулочні вироби.

Експерти очікують навесні зростання цін на борошно, хліб, бакалію, соняшникову олію і борщовий набір.

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