Рік почався з газових протестів. На черзі акції проти підвищення тарифів на тепло

Слідом за Полтавщиною траси почали перекривати на Харківщині

Траса Харків-Сімферополь була перекрита сьогодні в ході акції протесту мешканців Харківщини проти підвищення цін на газ. Як повідомляється на сайті поліції Харківської області, це сталося вранці 10 січня у районі поста патрульної поліції в Пісочині.

Під час сьогоднішньої акції у Харківській області

За даними правоохоронців, близько півсотні людей безперервно ходили по пішохідному переходу, вимагаючи знизити тарифи на газ і його доставку.

Їх охороняли понад 15 поліцейських. При цьому пробки не спостерігалися. Частину автомобілів пропускали, а частину перенаправили до об'їзних доріг. За інформацією РБК-Україна, учасники акції протесту вимагають відкликати постанову про підвищення тарифів на транспортування газу і дозволити громадам самим вирішувати питання тарифів.

З початку нового року країною прокотилися протести. Посеред зими і свят людей вивели на вулицю нові газові тарифи, що почали діяти з 1 січня. Рекордно високі ціни на газ для населення разом з новим тарифом на доставку цього палива для більшості споживачів означають, що тепер доведеться платити понад 10 грн за кубічний метр.

Хроніка «новорічних» газових протестів: 4 січня обурені жителі газоносної Полтавщини перекрили трасу Київ–Харків. 6 січня - на Буковині люди зупинили рух на трасі національного значення, що знаходиться на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. 7 січня тарифні прокотилися Харківщиною – там також перекрили трасу через зростання цін в регіоні, який завжди був лідером газовидобувної галузі України. 8 січня біля управління газового господарства відбулася сходка жителів Чутівської та Скороходівської об’єднаних громад Полтавщини. 12 січня обіцяють почати акцію протесту жителі Закарпаття.

Також сьогодні мешканцями Полтавської області двічі перекривалася траса Київ-Харків.