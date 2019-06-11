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    У світі

    З російського журналіста Голунова зняли електронний браслет

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    Вже на свободі журналіст заявив, що досі не може повірити в те, що справу проти нього закрито - З російського журналіста Голунова зняли електронний браслет
    Вже на свободі журналіст заявив, що досі не може повірити в те, що справу проти нього закрито
    Фото: Медуза

    Голунова звільнили з-під домашнього арешту

    Російського журналіста Іван Голунов, якого затримали 6 червня в Москві, звільнили з-під домашнього арешту. Про це повідомляє видання «Медуза»

    Як пише ЗМІ, з Голунова зняли електронний браслет, який фіксував його переміщення під час домашнього арешту.

    Вже на свободі журналіст заявив, що досі не може повірити в те, що справу проти нього закрито.

    «Я сподіваюся, що ніхто не опиниться в такій ситуації, як я. Почуваю себе нормально, потрібно прийти в себе. Ймовірно, мені доведеться дуже багато працювати, щоб виправдати вашу довіру. Я досі не можу повірити у звільнення. Очікував якихось подальших слідчих дій», - цитує слова Голунова радіостанція «Говорить Москва».

    Зазначимо, що кримінальну справу стосовно журналіста припинено «у зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину».

    Нагадаємо, кореспондента відділу розслідувань порталу «Медуза» Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.

    У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі. 

    8 червня Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт. Йому обрали запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.

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