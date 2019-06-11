З російського журналіста Голунова зняли електронний браслет



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Вже на свободі журналіст заявив, що досі не може повірити в те, що справу проти нього закрито Фото: Медуза

Голунова звільнили з-під домашнього арешту

Російського журналіста Іван Голунов, якого затримали 6 червня в Москві, звільнили з-під домашнього арешту. Про це повідомляє видання «Медуза».

Як пише ЗМІ, з Голунова зняли електронний браслет, який фіксував його переміщення під час домашнього арешту.

Вже на свободі журналіст заявив, що досі не може повірити в те, що справу проти нього закрито.

«Я сподіваюся, що ніхто не опиниться в такій ситуації, як я. Почуваю себе нормально, потрібно прийти в себе. Ймовірно, мені доведеться дуже багато працювати, щоб виправдати вашу довіру. Я досі не можу повірити у звільнення. Очікував якихось подальших слідчих дій», - цитує слова Голунова радіостанція «Говорить Москва».

Зазначимо, що кримінальну справу стосовно журналіста припинено «у зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину».

Нагадаємо, кореспондента відділу розслідувань порталу «Медуза» Івана Голунова затримали 6 червня за підозрою у збуті наркотиків. Голунов встиг повідомити друзям, що йому підкинули наркотики, а при затриманні і в відділенні поліції його били.

У суботу Голунова звинуватили в замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Стаття передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

8 червня Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт. Йому обрали запобіжний захід у вигляду домашнього арешту.