Трамп покинув госпіталь, де лікувався від Covid-19



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Трамп покинув госпіталь, де лікувався від Covid-19 Фото: Drew Angerer / Getty Images

В даний час президент США направляється на вертольоті в Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп покинув Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда, де лікувався від коронавірусу протягом трьох днів.

В даний час президент США направляється на вертольоті в Білий дім.

Лікуючий лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі прокоментував виписку глави держави з військово-медичного госпіталю імені Уолтера Ріда.

За його словами, говорити про те, що небезпека минула, ще рано. Однак за минулу добу стан президента «продовжив поліпшуватися, температури не було протягом 72 годин», тому команда лікарів, виходячи зі спостережень і клінічних показників Трампа, підтримала рішення про його повернення з лікарні додому, «де йому буде надано медичне обслуговування світового рівня».

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.