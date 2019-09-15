Протестуючі в Гонконзі просять допомоги Великої Британії



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Акція протесту в Гонконзі Фото: REUTERS / Athit Perawongmetha

Протестуючі вимагають від Британії змінити статус британського національного паспорта

Сотні гонконгських демонстрантів біля британського консульства співали »Боже, бережи королеву», вимагаючи, щоб колишня колоніальна влада гарантувала, що Китай виконає свої зобов’язання перед Гонконгом.

Про це повідомляє Reuters.

У китайсько-британській спільній декларації, підписаної в 1984 році, говориться про майбутнє Гонконгу після його повернення в Китай в 1997 році. Формула Одна країна – дві системи забезпечує Гонконгу свободи, яких немає на материковому Китаї.

Протестуючі несли плакати, в яких говорилося, що «декларація мертва», «звільніть Гонконг» і т.д. Вони вимагають від Британії змінити статус британського національного (закордонного) паспорта, щоб Гонконгці могли вільно працювати і жити в Британії.

Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. За даними спостерігачів, максимальна кількість протестуючих на вулицях міста досягала 1,7 млн людей.

Уряд Китаю звинувачує протестуючих в насильстві, вандалізмі та «тероризмі».

Як повідомлялося, 1 вересня протестувальники у Гонконзі просили надати їм повне громадянство Великої Британії, а 8 березня, біля генерального консульства Сполучених Штатів Америки, демонстранти звернулися за допомогою до президента США Дональда Трампа.