Проти італійського міністра почали справу через мігрантів



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Сальвіні підозрюють у зловживанні владою

Проти голови МВС Італії Маттео Сальвіні ініційовано розслідування через біженців, яких більше тижня відмовлялися пускати в країну. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на італійські ЗМІ в суботу, 25 серпня.

Сальвіні підозрюють в протизаконному позбавленні волі і зловживанні владою.

Приводом для розслідування стала ситуація на кораблі італійської берегової охорони Diciotti, на якому залишаються понад ста біженців, врятованих 15 серпня в Середземному морі. Після відмови Мальти прийняти його, судно попрямувало до берегів Італії, однак Маттео Сальвіні заблокував висадку біженців.

Кілька десятків мігрантів все-таки змогли зійти на італійський берег через погіршення здоров'я, крім того місцева влада прийняла 27 неповнолітніх біженців, які перебували на кораблі без супроводу. Решта на судні оголосили голодування. У суботу ввечері було прийнято рішення пустити всіх біженців, про більшість з них подбає католицька церква Італії.

Раніше Сальвіні заявив, що чекає від Євросоюзу конкретної допомоги і пригрозив вислати біженців в Лівію. У Римі також висловили обурення поведінкою Мальти, оскільки мігранти були врятовані в тій ділянці моря, за який несе відповідальність ця країна.

Подібні суперечки відбувалися між Італією і Мальтою неодноразово. Так, в липні Сальвіні також заблокував висадку біженців, ситуація вирішилася тільки після дзвінка президента Італії прем'єру Джузеппе Конті, який розпорядився пустити мігрантів.

Джерело: Deutsche Welle