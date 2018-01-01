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    Противники візиту Трампа до Давоса прорвали кордони охорони

    Близько 20 демонстрантів прорвали кордон безпеки, щоб дістатися до Давоського конгрес-центру
    Противники візиту президента США Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум провели марші протесту в низці міст Швейцарії, а в самому Давосі прорвали кордони охорони. Про це повідомляє Reuters.  Організовані політичними силами лівого спрямування протести відбувалися під гаслами «Трампа не вітаємо» і «Геть
    • Сьогодні, 11:04
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    Близько 20 демонстрантів прорвали кордон безпеки, щоб дістатися до Давоського конгрес-центру

    Противники візиту президента США Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум провели марші протесту в низці міст Швейцарії, а в самому Давосі прорвали кордони охорони. Про це повідомляє Reuters. 

    Організовані політичними силами лівого спрямування протести відбувалися під гаслами «Трампа не вітаємо» і «Геть WEF».

    Близько 20 демонстрантів прорвали кордон безпеки, щоб дістатися до Давоського конгрес-центру. Вони тримали в руках банери і кричали «Геть WEF». Всі вони були розсіяні поліцією.

    Як повідомлялося, Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі відкрився 23 січня. 

    На форум приїде президент США Дональд Трамп. Окрім нього, світову політичну еліту на форумі представлять Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мей, Жан-Клод Юнкер, Нарендра Моді, Джастін Трюдо, Беньямін Нетаньяху, Петро Порошенко та інші керівники держав і міжнародних організацій. Китай, в минулому році представлений головою Сі Цзіньпіном, цього разу формально рівень представництва істотно знизив, однак керівника секретаріату Провідної малої групи з фінансів та економіки КНР Лю Хе знаючі експерти називають правою рукою глави держави в економічних питаннях.

    Виступ Трампа відбудеться в п'ятницю, 26 січня, в останній день форуму, коли за традицією відбувається сесія за участю глави МВФ і представників найбільших центробанків світу, присвячена перспективам зростання глобальної економіки.

    24-26 січня президент України Петро Порошенко візьме участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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