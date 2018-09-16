Провал Петрова і Боширова викликав розбрат серед кремлівських шпигунів – Sunday Telegraph



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Боширов і Петров

Російські розвідувальні служби зараз переживають період внутрішніх конфліктів і суперечок

Недільні британські газети продовжують обговорення останніх поворотів у справі про отруєння Скрипалів, вірніше, історії з двома агентами російської розвідки, яких в Британії вважають учасниками невдалої диверсії в Солсбері.

Газета Sunday Telegraph виносить на першу сторінку статтю під заголовком «Розбрат серед кремлівських шпигунів». Вона заснована на бесідах її кореспондентів з неназваними джерелами в британському уряді. Судячи з усього, вважають вони, російські розвідувальні служби зараз переживають період внутрішніх конфліктів і суперечок, пов'язаних з невдалим для них результатом операції по отруєнню екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

Представники уряду повідомили газеті, що, на їхню думку, двоє підозрюваних російських агентів ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов (британська влада називає ці імена несправжніми), звинувачених Скотленд-Ярдом в отруєнні, зараз були принесені в жертву і піддалися публічному покаранню і осміюванню, і що за цим стоїть якась інша, ніж ГРУ, російська розвідувальна служба.

«Ми виходимо з того, що серед російських розвідслужб виник конфлікт у зв'язку з тим, що ГРУ переступило дозволені рамки, і тепер цих двох хлопців принесли в жертву. Ми з інтересом чекаємо результату цього конфлікту», - заявив один з високопоставлених джерел видання у Вайтхолі.

У більш докладній статті на ту ж тему газета аналізує відмінності між ГРУ, ФСБ і СЗР, які в цілому невідомі британській публіці.

На думку авторів статті, ГРУ звикла вважати себе військовим підрозділом, в рамках якого розвідувальна діяльність поєднується з диверсійними завданнями. Саме це управління має в своєму складі підрозділи сил особливого призначення. Сам полковник Скрипаль, нагадує газета, був рекрутований в ГРУ з військ повітряно-десантних військ, в яких він служив в 70-і і 80-і роки, до того як був завербований британською контррозвідкою.

Саме таке поєднання різних видів підривної діяльності, продовжує газета, робить ГРУ занадто амбітної організацією, яка готова проводити вкрай ризиковані операції, які іноді виходять за рамки її компетенції. Особливо обурюються цим в Службі зовнішньої розвідки (СЗР), яка виникла на руїнах КДБ на початку 1990-х років і традиційно проводить так звані «мокрі справи» за межами країни.

Як повідомлялося, Олександр Петров і Руслан Боширов, яких британські правоохоронці підозрюють у спробі вбивства екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки, провели шалену ніч напередодні атаки.

Нагадаємо, лідер московської ЛГБТ-спільноти Микола Алексєєв не виключив, що Олександр Петров і Руслан Боширов є геями. За його словами, багато російських представників ЛГБТ «проявляють свою природу» лише в поїздках за кордон. Алексєєв наголосив, що вони мають право «вести життя, як хочуть».

Під час свого інтерв’ю російському пропагандистському телебаченню Боширов відмовився відповідати на питання про те, що його об’єднує з Петровим. Він лише зауважив, що не треба «лізти в приватне життя». Він також фактично підтвердив, що вони разом із Петровим винаймали двомісний номер з одним ліжком.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.

Джерело: BBC