Російські ГРУшники – не геї. Британські ЗМІ знайшли докази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петров та Боширов

З матеріалів видання виходить, що Боширов та Петров у крайньому разі бісексуали

Олександр Петров і Руслан Боширов, яких британські правоохоронці підозрюють у спробі вбивства екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки, провели шалену ніч напередодні атаки. Про це пише британське видання The Daily Mail.

Зокрема, свідки кажуть, що з їхнього двомісного номеру розливався запах конопель і там цілу ніч тривала вечірка. Постояльці поскаржилися персоналу на «шумний секс» росіян.

Виявилося, що Петров та Боширов таємно провели до номера проститутку.

Згідно з даними видання Sun on Sunday, ймовірні вбивці сперечалися з персоналом вранці після перебування в готелі City Stay, перш ніж відправитися в Солсбері на поїзді, щоб здійснити атаку речовиною «Новачок» на Скрипаля та його дочку Юлію.

Гість, який упізнав пару чоловіків на відео з камери відеоспостереження, повідомив газеті: «Я відчував запах трави з їхньої кімнати. Він був біля дверей і в коридорі, це було безпомилково. Це повинно було бути близько 7:00. Пізніше там була жінка. Я думаю, що вона була повією. Вони займалися сексом. Безумовно. Я чув, що вони мають дуже гучний секс протягом тривалого часу. Це була точно жінка. Я не думаю, що чоловіки мали секс один з одним».

Нагадаємо, лідер московської ЛГБТ-спільноти Микола Алексєєв не виключив, що Олександр Петров і Руслан Боширов є геями. За його словами, багато російських представників ЛГБТ «проявляють свою природу» лише в поїздках за кордон. Алексєєв наголосив, що вони мають право «вести життя, як хочуть».

Під час свого інтерв’ю російському пропагандистському телебаченню Боширов відмовився відповідати на питання про те, що його об’єднує з Петровим. Він лише зауважив, що не треба «лізти в приватне життя». Він також фактично підтвердив, що вони разом із Петровим винаймали двомісний номер з одним ліжком.

5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Спільне розслідування видань The Bellingcat та The Insider підтвердило, що підозрювані Британією росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов в отруєнні екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки причетні до російських спецслужб.

Як відомо, Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, головний редактор якого заявила, що чоловіки самі їй подзвонили і запропонували зустріч.

Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

Британія відреагувала на інтерв’ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів. МЗС Британії повторило офіційну позицію прем’єрки Британії Терези Мей та заявило, що уряд не сумнівається в тому, що підозрювані Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами російської розвідки.