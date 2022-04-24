Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж

Кадри з Путіним вставили у відео з великодньої служби у московському храмі

Путін начебто відвідав великодню службу у храмі Христа Спасителя у ніч на неділю, 24 квітня

Російські пропагандисти випустили відео, на якому московський диктатор Володимир Путін молиться у храмі, однак на відео були помічені нюанси, які вказують на монтаж.

Так, за даними російських ЗМІ, Путін відвідав великодню службу у храмі Христа Спасителя у ніч на неділю, 24 квітня. При уповільненому перегляді можна побачити: рука глави Кремля в якийсь момент зависла у графічних текстурах.

«Путін знову завис у текстурах. Зверніть увагу на руку», – пише телеграм-канал Україна-Online.

Це може вказувати на те, що відео з Путіним у храмі, насправді змонтований:

00:35 бачимо як його показують біля червоного полотна біля корони

00:39 вони повертаються і видно полотно з короною, його там немає

01:12 показують як варто біля Cобяніна, на великій відстані, щоб підкласти два відео.

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Відео з президентом Росії Володимиром Путіним, випущене у суботу, 5 березня, виявилося неякісним монтажем.

Раніше повідомлялося, що напередодні масштабної агресії проти України Путін перемістився на Урал. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко так поінформував 28 лютого про це: «5-й день поспіль Путін знаходиться в своєму бункері на Уралі… Те, що він у бункері – це 100%. За певними даними, він на Уралі зараз знаходиться. І це підтверджують як багато наших російських колег-аналітиків, журналістів і т.д., так і про це говорять певні відомості з відповідних відомств… Тепер він, розуміючи, що авантюра з українською війною не вдається, він, будучи параноїком по життю, починає ховатися і боятися абсолютно всього».