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    Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж

    Кадри з Путіним вставили у відео з великодньої служби у московському храмі - Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж

    Кадри з Путіним вставили у відео з великодньої служби у московському храмі

    фото: кадр з відео

    Путін начебто відвідав великодню службу у храмі Христа Спасителя у ніч на неділю, 24 квітня

    Російські пропагандисти випустили відео, на якому московський диктатор Володимир Путін молиться у храмі, однак на відео були помічені нюанси, які вказують на монтаж.

    Так, за даними російських ЗМІ, Путін відвідав великодню службу у храмі Христа Спасителя у ніч на неділю, 24 квітня. При уповільненому перегляді можна побачити: рука глави Кремля в якийсь момент зависла у графічних текстурах.

    «Путін знову завис у текстурах. Зверніть увагу на руку», – пише телеграм-канал Україна-Online.

    Це може вказувати на те, що відео з Путіним у храмі, насправді змонтований:

    • 00:35 бачимо як його показують біля червоного полотна біля корони
    • 00:39 вони повертаються і видно полотно з короною, його там немає
    • 01:12 показують як варто біля Cобяніна, на великій відстані, щоб підкласти два відео.

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    Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж
    Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж
    Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж

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    Відео з президентом Росії Володимиром Путіним, випущене у суботу, 5 березня, виявилося неякісним монтажем.

    Раніше повідомлялося, що напередодні масштабної агресії проти України Путін перемістився на Урал. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко так поінформував 28 лютого про це: «5-й день поспіль Путін знаходиться в своєму бункері на Уралі… Те, що він у бункері – це 100%. За певними даними, він на Уралі зараз знаходиться. І це підтверджують як багато наших російських колег-аналітиків, журналістів і т.д., так і про це говорять певні відомості з відповідних відомств… Тепер він, розуміючи, що авантюра з українською війною не вдається, він, будучи параноїком по життю, починає ховатися і боятися абсолютно всього».

    Теги: росія окупанти війна путін Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
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    Путіна домалювали в церкві: на новому відео помітили монтаж