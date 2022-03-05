Домальовують людей: останнє відео з Путіним виявилося монтажем

На відео з Путіним домальовують людей, щоб він не виглядав наляканим у бункері

На записі, яке опублікували у соцмережах, рука Путіна змогла пройти крізь мікрофон

Нове відео з президентом Росії Володимиром Путіним, випущене у суботу, 5 березня, виявилося неякісним монтажем.

Російські пропагандисти випустили відео, на якому московський диктатор Володимир Путін розповідає про розв’язану ним війну і про те, чому в нього «не було іншого виходу», окрім як почати бомбити Україну.

При уповільненому перегляді можна побачити: рука глави Кремля в якийсь момент пройшла крізь мікрофон.

Це може вказувати на те, що ролик, у якому Путін нібито сидить за одним столом серед співробітниць «Аерофлоту», насправді змонтований.

Раніше повідомлялося, що напередодні масштабної агресії проти України Путін перемістився на Урал. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко так поінформував 28 лютого про це: «5-й день поспіль Путін знаходиться в своєму бункері на Уралі… Те, що він у бункері – це 100%. За певними даними, він на Уралі зараз знаходиться. І це підтверджують як багато наших російських колег-аналітиків, журналістів і т.д., так і про це говорять певні відомості з відповідних відомств… Тепер він, розуміючи, що авантюра з українською війною не вдається, він, будучи параноїком по життю, починає ховатися і боятися абсолютно всього».

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